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20.05.2020 - 07:00 | | Seçkin Şenvardar

‘Şöhrete karşıyım’

Kendisini celebrity görmediğini belirten Kerem Bürsin, “O kelimeyi sevmiyorum. ‘Metroya binemem, bu restoranda yemek yerim’ diyerek, hayattan uzaklaşıyoruz” ded

‘Şöhrete karşıyım’
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Kerem Bürsin, Türsak Vakfı’nın Senaryo Sohbetleri’ne katıldı. Celebrity (şöhret) kelimesini sevmediğini söyleyen oyuncu, “Kendimi öyle görmüyorum. ‘Metroya binemem, bu restoranda yemek yerim’ diyerek, hayattan uzaklaşıyoruz. Aslında bizim metroya binmemiz, görmemiz ve tatmamız lazım. Meyve veren ağaca geri bir şey vermiyoruz. Onu beslemek önemli” açıklamasını yaptı.

SAHİBİ olduğu Braveborn Films yapım şirketinin kuruluş amacı hakkında bilgiler de paylaşan Bürsin, “Yaptığımız işlerde hiçbir zaman ‘Para gelir mi?’ kaygısını gütmedik. Doğru projeyle karşılamak ana hedefimiz. Güvendiğimiz bir fikir bize para kaybettirse dahi, sorun değil. Önemli olan kimseler tarafından destek almayan birine güvenmektir” diye konuştu.

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