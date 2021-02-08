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08.02.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Sokak hayvanlarını unutmadılar!

Okan Tok ve Billur Kalkavan, Beykoz Barınağı’nı ziyaret ederek sokak hayvanlarına mama dağıttı

Sokak hayvanlarını unutmadılar!
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Hayvanseverliliğiyle bilinen Okan Tok ve Billur Kalkavan, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için seferber oldu. Beykoz Barınağı’nı ziyaret eden ikili, yanlarında götürdükleri mamalarla sevimli dostları besledi.
‘Sokak hayvanları aç kalmasın’ diyerek farkındalık yaratmak isteyen sanatçılar, Sezen Aksu’nun efsane şarkısı ‘Unuttun Mu Beni’ye yaptığı cover’la adından söz ettiren Tok’un, radyoların ‘Top 100’ listesinde 19 numaraya yükselmesinin mutluluğunu da hayvanlarla paylaştı.
Kalkavan, “Sokak hayvanlarının mağduriyeti karşısında seferber olan Derin Mermerci duyarlılığıyla örnek bir insan. Çok zengin bir kadın. Evindeki hayvanları ne cins bilmiyorum ama barınaklara gidip kulübeler yaptırıyor, yüzlerce hayvan bakıyor. Lütfen hayvana para vermeyin, sokaklardan alın. Günde 5 milyon ekmek çöpe atılıyor. Bari atacağımız yemekleri bunlara verelim” diye konuştu. 

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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Cadde Yazarları

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