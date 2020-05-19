'Sokaktaki adam daha iyi oynar'

Hande Ataizi, Ertem Şener’in YouTube’da yayınlanan ‘Sorgu Odası’ programına katıldı. Oyuncu, “Keşke aynı projede yer alsam dediğin bir Türk var mı?” sorusuna, “Kıvanç Tatlıtuğ’u çok beğeniyorum. Onunla oynamak isterim. Kenan İmirzalıoğlu, hiç iyi bir oyuncu değil. Onu yetenekli bulmuyorum. Sokaktan bir adam al, daha iyi oynatırsın. En azından daha doğal” yanıtını verdi.

İki yıl önce boşandığı Benjamin Harvey’i sevdiğini söyleyen Ataizi, “Hayatımdan tamamen çıkarmam mümkün değil. Aynı evde birbirimize gıcık iki insandık. İyi ki Benjamin’den çocuğum olmuş” dedi. Profesyonel tenisçi olduğunu belirten oyuncu, “Hülya Avşar’ı yener misiniz?” sorusuna, “Havada karada... Oyunculukta rakibim olabilir ama güzellikte beni geçer” cevabını verdi.