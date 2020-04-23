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23.04.2020 - 07:00 |

‘Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım’

Kosif Ailesi’nin genç ve başarılı ismi Emir Kosif, dünyanın dört bir yanındaki sokak hayvanlarının portrelerini karelediği fotoğraf sergisini, salgın nedeniyle ertelediğini duyurdu.

‘Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım’

Kosif Ailesi’nin genç ve başarılı ismi Emir Kosif, dünyanın dört bir yanındaki sokak hayvanlarının portrelerini karelediği fotoğraf sergisini, salgın nedeniyle ertelediğini duyurdu. Sevimli dostlar için çağrıda bulunan iş insanı, “Bu süreçte bizlere ihtiyaç duyan dostlarımızı unutmayalım. Kapımızın önüne koyacağımız su ve bir kap mama, onların hayatını kurtaracaktır” ifadelerini kullandı.

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