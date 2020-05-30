Şoke eden ifade! 'Benden başka erkeğin olamazsın'

Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, mart ayında Muğla’nın Bodrum ilçesinde erkek arkadaşı Sedat Kumaş’ı bıçakla yaraladığı için gözaltına alınmıştı. Hürriyet'in haberine göre; adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mesudiyeli’nin polis merkezinde verdiği ifade ortaya çıktı.

“Alkol aldıktan sonra Sedat birden boğazıma sarıldı ve ‘Şeytanla anlaşma yapacaksın, karşılığında da beni kazanacaksın’ dedi. Ben de ‘Seni istemiyorum, ter kokuyorsun, paran da yok’ dedim. Belime tekme attı, yuvarlandım. Ağlayınca beni teselli etmek için elindeki kolyeyi boynuma taktı, ‘Sen artık tarikat üyesisin, benden başka erkeğin olamazsın’ dedi. Evden gitti ve döndüğünde elinde kocaman bir pelüş ayı vardı. Ben hediyeyi beğenmeyince, mutfaktan aldığı bıçağı bacağına sapladı.”

"KANIMI YALAYACAKSIN"

26 yaşındaki Hazal Mesudiyeli, olayların gecenin ilerleyen saatlerinde daha da şiddetli bir hale geldiğini söyledi: Sedat, kanayan bacağını göstererek ‘Kanımı yalayacaksın’ dedi. Bu sırada bıçak omzuna saplandı.

"Bunun üzerine evde bulunan arkadaşı Gökhan’dan yardım istedi. Olay sırasında evde bulunan Gökhan Meriç ise alınan ifadesinde Mesudiyeli’nin doğru söylemediğini belirtti. Sedat Kumaş’ın hastane raporlarında bıçak izlerine rastlandığı belirtildi.

"KENDİ KENDİNİ BIÇAKLADI"

Hazal Mesudiyeli, 3 yıllık sevgilisi Sedat Kumaş'ın kendi kendini bıçakladığını iddia etti. Görgü tanığı Gökhan Meriç ise bunun gerçek olmadığını Mesudiyeli'nin "Sedat'ı bıçakladım" dediğini söyledi.