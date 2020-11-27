Sol Yanım 2. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sol Yanım konusu, oyuncuları

Cansel Elçin, Defne Samyeli eşliğinde birçok genç yıldızı kadrosunda toplayan Sol Yanım, perşembe akşamları Star TV'de ekrana geliyor. Dizinin konusu büyük beğeni toplarken, Sol Yanım 1. bölümü ile de en çok izlenenler arasında yerini aldı. Dizinin ilk bölümünde, tüm zorluklara rağmen yaşama sıkıca tutunan Serra ile zengin bir ailenin yakışıklı oğlu Selim'in tanışma hikayesi seyirci karşısındaydı.

Sol Yanım 2. yeni bölüm fragmanında ise; Serra'ya karşı hisler beslediğini fark eden Burak, onun peşini bırakmayacak hatta konuyu Selim'e de açacaktır. Ancak kader Serra ile Selim'i bir araya getirecektir. Öte yandan Serra'nın yaşadığı mahallede olduğu gibi Biricik'in dünyasında da işler karışmıştır.

SOL YANIM KONUSU

‘Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

OYUNCU KADROSU

Ekranın yeni dizilerinden Sol Yanım, birbirinden değerli oyuncuları bünyesinde topladı. Oyuncu kadrosunda; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray, Şahin Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak yer alıyor.