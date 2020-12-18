Sol Yanım 5. bölüm fragmanı yayında! İşte, Sol Yanım 4. son bölümü...

Star'ın iddialı yapımı Sol Yanım 4. son bölümü ile perşembe akşamı yayımlandı. Heyecanı hat safhaya çıkaran dizide Burak'ın kaza geçirmesi sonrası Serra tek suçlu olarak görülür. Selim ise tüm çabalarına rağmen artık Serra'yı bundan kurtaramaz. Sol Yanım oyuncuları ve konusu ile son dönemin sevilen dizileri arasında yer alıyor. Peki, Sol Yanım son bölümde neler oldu?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Burak’ın korkunç kazasından sonra okuldaki herkes Serra’yı suçlamaya başlar. Eda, işi Serra’ya tokat atmaya kadar götürürken; bu kez Selim dahi Serra’yı savunamaz. Burak’ın kazasına sebep olan aracın peşine düşülürken; Barbar korkuya kapılır. Asena’nın doğum gününün organizasyonunu Serra’nın çalıştığı otel üstlenince, Serra mecburen ilk kez Kutlusay Malikanesine girer. Partinin ardından temizlik yapan Serra’yı evde gören Onur çok şaşırır. Biricik, Serra ile ilgili gerçeği öğrenince bunu koz olarak kullanır. İhsan’ın oğlu Selim’e sürekli örnek gösterdiği Mert Tekin, okula konferans vermeye gelince kendisiyle ilgilenme görevi Serra’ya verilir. Serra’yı Mert Tekin’le birlikte gören Selim, duygularının farkına varır ve ikisinin yaşadığı tartışma Selim’in sürpriz biçimde Serra’yı öpmesiyle sonuçlanır!

SOL YANIM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI