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25.12.2020 - 01:04 |

Sol Yanım 6. yeni bölüm fragmanı! Sol Yanım 5. bölüm özeti...

Sol Yanım izlemek isteyen seyirci 5. son bölümünü sorguluyor. Selim ile Serra'nın sürpriz aşkı okulu yer yerinden oynatır. Biricik ise Serra'yı bir konuda uyarır. Star TV'nin sevilen dizisi Sol Yanım 6. yeni bölüm yayımlandı mı?

Sol Yanım 6. yeni bölüm fragmanı! Sol Yanım 5. bölüm özeti...
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Ekranın yeni dizisi Sol Yanım oyuncuları, konusu ile dikkatleri çekiyor. İhsan ve Selim arasındaysa yeni bir tartışma başlar. Star'da genç oyuncu karosuyla son dönemin en çok konuşulan yapımları arasında bulunan Sol Yanım yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar...

SOL YANIM 5. BÖLÜM ÖZETİ

Selim ve Serra’nın sürpriz ilişkisi okulun gündemini meşgul ederken; çiçeği burnunda aşıklar şehirde romantik anlar geçirir. Serra, duygularını ilk defa itiraf ederken; aşk sarhoşluğuna kapılan Selim ise öfkesinden arınmış ve etrafına neşe saçmaktadır. Serra ve Selim’in ilişkisini hazmedemeyen Biricik, Serra’yı Selim konusunda uyarır. Barbar, Serra’nın sevgilisini görmek için okula kadar gelir. Nazlım ise Kuzey Üniversitesi’nde yeni görevine başlar. Okulda sular durulmazken; Kutlusay Malikanesi’nde de işler karışır. Asena, İhsan’ın konuştuğu gizemli kişiyi bulmak için harekete geçer. İhsan ve Selim arasındaysa yeni bir tartışma baş gösterir. Biricik, Serra ile konuşmasından sonuç alamayınca ikinci planını devreye sokar.

SOL YANIM 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Star'da her hafta perşembe günü seyirci karşısına çıkan dizi, son olarak 5. son bölüm yayımlandı. Ancak 6. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.

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