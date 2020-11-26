Sol Yanım Asena (Defne Samyeli) kimdir? Defne Samyeli biyografisi
Sol Yanım dizisi bu akşam 1. bölüm ile ekrana gelecek. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Defne Samyeli dizide Asena karakterine hayat verecek. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Sol Yanım dizisinde Asena karakterine hayat verecek olan Defne Samyeli kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları diziyi takip edecek olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Defne Samyeli (Asena) kimdir?
Bu akşam 1. bölüm ile ekrana gelecek olan Sol Yanım dizisinde Asena karakterine hayat verecek olan Defne Samyeli kimdir sorusu diziyi izleyecek olan seyirciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Defne Samyeli, kariyerine 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olarak başlayan Defne Samyeli, sonrasında haberciliğe adım atmış ve ilk olarak Kanal D ekranında ana haber bültenini sunmuştur. İşte Defne Samyeli hakkında merak edilenler...
DEFNE SAMYELİ KİMDİR?
Defne Samyeli (d. 1 Temmuz 1972, İstanbul), Türk haber sunucusu, köşe yazarı, program sunucusu, şarkıcı ve oyuncu.
İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak doğdu. Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.
Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.
2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür.
Çalıştığı gazeteler
2000: Milliyet
2002-2009: Güneş
2013-2015: Milliyet
Çalıştığı TV kanallar
1991-1994: Star TV
1994: Teleon TV
1994-1995: Show TV
1996-2002: Kanal D
2002-2007: Show TV
2010: atv
2011: a Haber
TV programları
1991-1994: Salı Pazarı (STAR TV)
1992-1993: İyi Günler Türkiye (STAR TV)
1994: Pazar Show (SHOW TV)
1994-1995: Show'da Show (SHOW TV)
1996: Şakalamaca (KANAL D)
1996-1999: Defne Samyeli ile Gecenin İçinden (KANAL D)
1998: Defne Samyeli ile Flaş Haber (KANAL D)
1999-2002: Kanal D Ana Haber Bülteni (KANAL D)
2002: Seçim 2002 (SHOW TV)
2002-2007: Show TV Ana Haber Bülteni (SHOW TV)
2004: Seçim 2004 (SHOW TV)
2006: Vizyon (SHOW TV)
2007: Seçim 2007 (SHOW TV)
2010: Herşey Bambaşka (ATV)
2011: 45 Dakika (A HABER)
2011: Söz Teması (A HABER)
Dizi
2013: Babam Sınıfta Kaldı (Çiğdem) (Fox TV)
2015-2016: Kurtlar Vadisi Pusu (Asya/Zeynep) (Kanal D)
2018: İstanbullu Gelin (Star TV)
2020: Hekimoğlu (Kanal D)
2020: Sol Yanım (Star TV)
Albümleri ve şarkıları
1994 - Tek Başına
2015 - Son Arzum (single)
2019 - Ağla Ağla (single)