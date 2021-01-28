Sol Yanım bu hafta yok mu, ne zaman oynuyor? Sol Yanım dizisi yeni bölüm tarihi

Diziseverlerin ilgiyle takip ettiği Sol Yanım adlı dizide birçok başarılı oyuncu bulunuyor. Öte yandan konusu da büyük dikkat çeken Sol Yanım'ın yayın tarihi değişti. Peki, Sol Yanım dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayımlanıyor? İşte, detaylar...

SOL YANIM BU HAFTA YOK MU?

Star ekranlarının en sevilen dizilerinden Sol Yanım, perşembe akşamları yayın hayatını sürdürüyordu. Dizi, artık çarşamba günleri Star TV'de sevenleriyle buluşacak. Bu nedenle dizinin 9. bölümü de 27 Ocak Çarşamba akşamı izleyici karşısındaydı.

SOL YANIM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Kutlusay Malikanesi’nde geçen zor gecenin ardından Selim’in kendisine Biricik’in saatiyle ilgili imalı sorular sorması Serra’yı yaralar. Selim, Nazlım’la konuşup gerçeği öğrenince Ali’den hesap sorar ve Asena’nın yaptıklarını anlatmasını ister. Nilgün ise kızına hırsız iması yapılmasından son derece rahatsızdır. İhsan’la konuşmak için ofisin yolunu tutar.

Burak’ın babası, sunduğu maddi imkanları kesince Burak parasızlıkla karşı karşıya kalır. Burak durumunu herkesten saklarken, Serra, Burak’ın babası ile konuşmasına kulak misafiri olur.

Burak ve Biricik, Serra konusunda tartışır. Burak, Biricik’e Serra yenilgisini kabul etmesini söylerken, kendisi de bu entrikalardan yavaş yavaş sıkılmaya başladığını hissettirir.