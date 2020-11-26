Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Sol Yanım dizisi bu akşam 1. bölüm ile ekrana geliyor? Dizi nerede çekiliyor?

Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yayımlanan fragmanları ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Sol Yanım dizisinin başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cansel Elçin, Defne Samyeli gibi isimler yer alıyor. Dizide Serra ve Selim'in aşklarını konu alan filmde genç aşıkların çevresinde gelişen olaylar konu olmaya devam ediyor. İşte Sol Yanım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

SOL YANIM DİZİSİ KONUSU

‘Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.

SOL YANIM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sol Yanım dizisi İstanbul’da çekilmektedir. Dizide aynı zamanda BKM stüdyoları kullanılmaktadır.

SOL YANIM DİZİSİ OYUNCULARI

Özge Yağız (Serra)

Tolga Mendi (Selim)

Cemre Baysel (Biricik)

Emre Bey (Burak)

Defne Samyeli (Asena)

Cansel Elçin (İhsan)

Taner Rumeli (Onur)

Esra Bazen Bilgin (Nilgün)

Deniz Barut (Nil)

Seda Akman (İdil)

Benian Dönmez (Binnaz)

Feyza Civelek (Nazlım)

Tuğçe Açıkgöz (Zeynep)

Ecem Atalay (Eda)

Emre Dinler (Barbar)

Oktay Çubuk (Ali)

Aleyna Şen (Hülya)