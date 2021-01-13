'Sol Yanım' dizisine yeni oyuncu!

Yönetmenliğini Barış Yöş’ün üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan ‘Sol Yanım’ dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Başrollerini Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin'in paylaştığı dizinin 7. bölümünde kadroya Gülsen Tuncer katılıyor.

Gülsen Tuncer, Selim’e aşırı düşkün babaanne Berrin karakterine hayat verecek. Selim’in doğum gününde yaşadığı şokun ardından babasıyla tartışınca, babaannesi Berrin İstanbul’a geliyor.

BERRİN KUTLUSAY GELİYOR

Torunlarına düşkünlüğüyle bilinen Berrin, otoriter tavrıyla İhsan’ı dize getirecek. Selim’in düzenini bozmamak için otele yerleşmeye karar veren Berrin, burada Serra ile tanışacak. Serra’nın Selim’in sevgilisi olduğunu bilmeyen Berrin, Serra ile ufak bir sürtüşme yaşayacak.