Sol Yanım oyuncuları kimler, ne zaman yayınlanıyor? Sol Yanım konusu nedir?

Necati Akpınar'ın yapımcılığını gerçekleştirdiği Sol Yanım yayın hayatına başladı. Perşembe akşamları izleyicilerle buluşan Sol Yanım'ın yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli gerçekleştiriyor. Peki Sol Yanım oyuncuları kimler? İşte Sol Yanım dizisi konusu...

SOL YANIM OYUNCULARI

Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker

SOL YANIM KONUSU

‘Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. “Tam olarak ağızlarında gümüş kaşık ile doğdular: Selim, Serra, Biricik ve Burak… Serra'nın hikayesi diğerlerine göre bambaşka ama tesadüfler onu da bu gençlerin arasında yeni bir başlangıca sürükleyecek!” Bu dört genci buluşturan Kuzey Üniversitesi, kampüs yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak.