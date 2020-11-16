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16.11.2020 - 17:15 |

Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım konusu nedir, ne zaman başlıyor?

Sol Yanım dizisi kısa süre sonra izleyicilerle buluşacak. Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğunda dizinin senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Sol Yanım konusu nedir? İşte Sol Yanım oyuncuları...

Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım konusu nedir, ne zaman başlıyor?
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Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Tolga Mendi ve Özge Yağız yer alıyor. Dizi yakın zamanda izleyicilerle buluşacak. Selim ve Serra'nın yaşadıkları ekranlara gelecek. Peki Sol Yanım konusu nedir, oyuncuları kimler?

SOL YANIM KONUSU NEDİR?

Dizi izleyicileri Genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SOL YANIM OYUNCULARI

Defne Samyeli

Özge Yağız

Tolga Mendi

Cemre Baysel

Emre Bey

Cansel Elçin

Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.
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