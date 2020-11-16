Sol Yanım oyuncuları kimler? Sol Yanım konusu nedir, ne zaman başlıyor?

Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Tolga Mendi ve Özge Yağız yer alıyor. Dizi yakın zamanda izleyicilerle buluşacak. Selim ve Serra'nın yaşadıkları ekranlara gelecek. Peki Sol Yanım konusu nedir, oyuncuları kimler?

SOL YANIM KONUSU NEDİR?

Dizi izleyicileri Genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SOL YANIM OYUNCULARI

Defne Samyeli

Özge Yağız

Tolga Mendi

Cemre Baysel

Emre Bey

Cansel Elçin