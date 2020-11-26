Sol Yanım Selim kimdir, gerçek adı nedir? Tolga Mendi kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Sol Yanım Selim karakterini Tolga Mendi canlandırıyor. Sol Yanım dizisi ilk bölümü ile bu akşam izleyicilerle buluşacak. Sol Yanım'da dikkat çeken karakterler arasında yer alan Selim'i canlandıran Tolga Mendi'nin hayatı ise merak konusu. Peki Sol Yanım Selim kimdir, gerçek adı ne? Tolga Mendi kimdir?
Sol Yanım dizisi bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Tolga Mendi, Sol Yanım dizisinde Selim Kutlusay karakterini hayat veriyor. Selim ve Serra arasındaki aşkın yer alacağı dizide birçok isim rol alıyor. Peki Sol Yanım Selim kimdir? Sol Yanım'ın Selim Kutlusay'ı Tolga Mendi kimdir?
TOLGA MENDİ KİMDİR?
Tolga Mendi 23 Mart 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır.2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Acı Aşk ve Rüzgarın Kalbi dizisinde yer almıştır. Tanınması ise Yeni Gelin adlı dizide Hazar karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkmıştır.