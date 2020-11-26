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26.11.2020 - 14:54 |

Sol Yanım Serra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında?

Sol Yanım dizisi ilk bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşacak. Defne Samyeli ve Cansel Elçin'in rol aldığı dizisde Özge Yağız ise Serra karakterine hayat veri,yor. Peki Sol Yanım Serra kimdir? İşte Özge Yağız'ın yaşamı...

Sol Yanım Serra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında?
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Serdar Gözelekli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Sol Yanım dizisinin senaryosunu ise Melis Civelek ve Özlem Çadırcı kaleme alıyor. Bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Sol Yanım dizisinde Serra karakterine Özge Yağız hayat veriyor. Peki Sol Yanım Serra kimdir, gerçek adı ne? Özge Yağız kimdir?

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat verdi.

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