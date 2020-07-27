Solmaz Çiros aldığı kilolarla gündeme geldi

Seda Sayan'ın sunduğu program ile meşhur olan Solmaz Çiros, değişimi ile herkesi şaşırttı.

'Kuaförüm Sensin'in roman konsepti için sahneye çıkan Solmaz Çiros bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Solmaz'ın bir takipçisi paylaşıma, "Ne oldu, neden bu kadar kilo aldın?. Kocaman olmuşsun" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Size ne kızın aldığı kilodan. İsteyen istediği gibi kilo da alır kilo da verir." yorumunu yaptı.