Solmaz Çiros kimdir, kaç yaşında? Solmaz Çiros nereli, ne iş yapıyor?

Solmaz Çiros, geçtiğimiz yıllarda Seda Sayan'ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' adlı programa katılmıştı. Orada dansları ile dikkat çeken Solmaz Çiros hafta içi her gün yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına bugün konuk olarak katılacak. Peki Solmaz Çiros kimdir?

SOLMAZ ÇİROS KİMDİR?

İzmir Tepecikli olan Roman Kızı Solmaz Çiros, 1997 yılında dünyaya geldi. Üçü kız, beş kardeş olan Solmaz Çiros’un anne ve babası ayrı. Sekizinci sınıfa kadar okudu ancak aşık olunca okulu bırakma kararı aldı, eğitimini açık lisede tamamladı. 18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, kendisi gibi popüler olan damat adayı Kaan ile yaşadığı beraberlikle sık sık gündeme geliyordu. TV 8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinde kısa bir süre rol alan Solmaz, Seda Sayan’ın klibinde yer aldı ve kendi albümünü çıkardı.