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02.04.2020 - 07:00 |

Solunum uyarısı

Aydilge, eşi Utku Barış Andaç’la Demirören Medya’nın, ‘#EvdeKal# MüzikleKal’ çağrısı kapsamında, Instagram’dan konser verdi.

Solunum uyarısı

Aydilge, eşi Utku Barış Andaç’la Demirören Medya’nın, ‘#EvdeKal# MüzikleKal’ çağrısı kapsamında, Instagram’dan konser verdi. Şarkıcı, “Çocukluğumda astım ve bronşit hastası olduğum için uzun süre, oksijen makinalarına ihtiyaç duydum. Hastanede solunum cihazına bağlı yaşamak zorunda olan insanların ne çektiğini ve nefes alamamanın acısını çok iyi bilirim” dedi.

Dr. Mehmet Öz'ün çok konuşulan TikTok videosuDünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, bu kez sosyal medyanın gündemine oturan TikTok videosuyla karşımıza çıktı.
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