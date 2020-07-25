MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Somer Sivroğlu kimdir? Somer şef kaç yaşında?
25.07.2020 - 15:08 |

Somer Sivroğlu kimdir? Somer şef kaç yaşında?

MasterChef Türkiye şeflerinden olan Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşındadır? Sevilen yarışmanın şefleri araştırılmaya devam ediyor. Giyim tarzı ve Asya mutfağına olan ilgisi ile dikkatleri üzerine çeken Somer şef kaç yaşındadır? İşte Somer Sivrioğlu'nun biyografisi.

Somer Sivroğlu kimdir? Somer şef kaç yaşında?
ABONE OL

Somer Sivrioğlu kimdir? MasterChef Türkiye'nin şef jürileri arasında olan Somer Sivrioğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. İşte Somer şef ile ilgili merak edilen detaylar...

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971 İstanbullu doğumlu Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya’ya gitti.Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. Sydney’de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

Aslı Sivrioğlu ile 2001 yılında evlenmiştir. Bir kızı bir oğlu vardır.

 

25 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çağla Demir: Umarım yeni sezonda ekranlarda olurum

Çağla Demir: Umarım yeni sezonda ekranlarda olurum

Nebahat Çehre: Uzun bir aradan sonra dışarı çıktım

Nebahat Çehre: Uzun bir aradan sonra dışarı çıktım

Okan Buruk tebrikleri kabul etti

Okan Buruk tebrikleri kabul etti

İbrahim Toraman'ın şık tarzı

İbrahim Toraman'ın şık tarzı

Sıradaki Haber