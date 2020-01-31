Son dakika: İrem Derici'ye tepkiler çığ gibi! O sözleri şoke etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin 18 Ocak akşamı ortaklaşa düzenlediği KarFest’te sahne alan İrem Derici, sahnede kullandığı ifadeler nedeniyle büyük tepki gördü. 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısını seslendirdiği sırada parçanın meleklerle ilgili bölümünde sinkaflı kelimeler kullanan Derici’nin görüntüleri sosyal medyada yayılınca yoğun eleştiri aldı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Kocaeli Büyüşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Bundan sonraki organizasyonlarında İrem Derici’ye yer vermeme kararı alan Kocaeli Büyükşehir'in açıklaması şöyle:

“Geniş katılımlı festival başarıyla tamamlanmış, organizasyonu düzenleyen belediyelerimizden kaynaklanan olumsuz hiçbir olay yaşanmamıştır. Organizasyonda sahne alan sanatçılardan biri olan İrem Derici’nin konser sırasında doğaçlama olarak yaptığı konuşmalar, kamuoyu ve belediyemiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. İrem Derici’nin sarf ettiği sözler sadece kendisini bağlamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak; halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayıcı şekildeki bu sözlerden dolayı şarkıcı İrem Derici’yi şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir organizasyonda kendisine yer verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

İREM DERİCİ ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medya hesabından video yayınlanan şarkıcı İrem Derici, "Bir konuya açıklık getirmek istiyorum. KarFest'te sahnedeki olay; bahsi geçen Melek, o melekler değil. Melek benim vokalistim. O gün bizi çok zor durumda bıraktı. Uçağı kaçırdığı için konserde bulunamadı. Allah'tan imdadımızı yetişen birileri oldu. 8 yıldır piyasadayım, ilk çıktığım günden beri değişmedim. Argo konuşan, arada ağzından küfür kaçıran bir kadınım. Değişmesini umuyoruz ama değişmeyince de değişmiyor. Bir konuya hakim olmadan o konu hakkında yorum yapmamak lazım. Bizi eken arkadaşa, Melek'e de hala sinirliyim. Tabii ki bu durumdan dolayı üzülen, kırılan varsa özür dilerim. Özür dilemek erdemdir" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Derici, söylediği sözün yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

"Müslüman bir ülkede öyle bir şey söyleyecek kadar kafayı yemedim diyen şarkıcı, bazı huylarını değiştiremediğini söyledi.

Ardından dün akşamdan beri çok üzgün olduğunu ve ağladığını dile getiren İrem Derici, "Bir özrüm varsa eğer, bunu bu şekilde algılayıp da üzülen kişilerden özür dilerim.Yoksa benim sadece bir şahısla alakalı kurduğum bir cümle çok kötü bir yere çekildi. Hiç hoş değil bu" dedi.

BÜLENT ERSOY DESTEK OLDU

İrem Derici'ye destek olmak için canlı yayına bağlanan Bülent Ersoy, "İrem Derici öyle saygısız biri değildir. Yüreğinde Allah korkusu vardır" dedi. Diva'nın desteği karşısında duygulanan Derici ise ağlamamak için kendini zor tuttu.