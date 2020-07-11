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HaberlerMagazin Haberleri Son dakika: Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti!
11.07.2020 - 12:27 |

Son dakika: Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti!

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın annesi yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Arolat, annesi için dua istedi.

Son dakika: Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti!
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Metin Arolat'ın acı günü... Annesini kaybeden ünlü şarkıcının duygu yüklü paylaşımı şöyle:
"Anneciğim bugün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini, feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem, içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da, annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin."

Son dakika: Metin Arolatın annesi hayatını kaybetti

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