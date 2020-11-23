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23.11.2020 - 20:44 |

Son dakika: Onur Akın hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre; koronavirüs testi pozitif çıkan özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın, hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Akın, "5 gündür evimde sürdürdüğüm KOVID-19 tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecek." dedi.

Son dakika: Onur Akın hastaneye kaldırıldı
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5 gündür koronavirüs tedavisi gören Onur Akın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Tedavisinin hastanede devam edeceğini belirten Akın, "Sevgili dostlar, 5 gündür evimde sürdürdüğüm Kovid tedavi süreci, doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Onur Akın hastaneye kaldırıldı

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