Son dakika... Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Acı haberi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu:

G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.



Ünlü oyuncu üç yıl önce oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle yıkılmıştı.



