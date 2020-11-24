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24.11.2020 - 21:55 |

Son dakika... Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz bugün hayatını kaybetti. Korkmaz , Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

Son dakika... Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
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Acı haberi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu:

G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.

Ünlü oyuncu üç yıl önce oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle yıkılmıştı.


Magazin Haberleri Bülteni (24 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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