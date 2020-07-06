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HaberlerMagazin Haberleri Son dakika haberi... Özkan Uğur ikinci kez kanseri yendi
06.07.2020 - 17:50 |

Son dakika haberi... Özkan Uğur ikinci kez kanseri yendi

Bir süre önce kanser hastalığı tekrarlayan usta müzisyen Özkan Uğur'dan haber var... İşte 66 yaşındaki sanatçının sağlık durumu...

Son dakika haberi... Özkan Uğur ikinci kez kanseri yendi
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MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda son raporlarının temiz çıktığı müjdesini verdi.

Sahneden bir fotoğrafını paylaşan Özkan Uğur, "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Özkan Uğur ikinci kez kanseri yendi

Magazin Haberleri Bülteni (6 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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