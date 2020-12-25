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25.12.2020 - 11:45 |

Son dakika...Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani hayatını kaybetti

Son dakika haberlere göre, bir süredir gırtlak kanseri tedavisi gören Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, 36 yaşında hayata veda etti.

Son dakika...Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani hayatını kaybetti
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Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu “Yaklaşık bir buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani’nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00’de hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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