18.03.2020 - 22:40 |
Son dakika | Ünlü sanatçı Suat Ülhan hayatını kaybetti
Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu tiyatro ve sinema sanatçısı Suat Ülhan (71) hayatını kaybetti.
Suat Ülhan, Üvey Baba dizisinde Süleyman'ı, Süper Baba'da fırıncı Musti'yi canlandırmıştı.
Sanatçının cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Cami'inden kaldırılacak.
Acı haberi ünlü sanatçı Genco Erkal duyurdu...
İZMİR'DE SAHNEYE ÇIKMIŞTI
Öte yandan sanatçı Suat Ülhan 27 Şubat'ta , Yazar Aziz Nesin’in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda sahnede yer almıştı.