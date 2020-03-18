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18.03.2020 - 22:40 |

Son dakika | Ünlü sanatçı Suat Ülhan hayatını kaybetti

Ankara Sanat Tiyatrosu eski oyuncusu tiyatro ve sinema sanatçısı Suat Ülhan (71) hayatını kaybetti.

Son dakika | Ünlü sanatçı Suat Ülhan hayatını kaybetti

Suat Ülhan, Üvey Baba dizisinde Süleyman'ı, Süper Baba'da fırıncı Musti'yi canlandırmıştı.

Sanatçının cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Cami'inden kaldırılacak.

Acı haberi ünlü sanatçı Genco Erkal duyurdu...

İZMİR'DE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Öte yandan sanatçı Suat Ülhan 27 Şubat'ta ,  Yazar Aziz Nesin’in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda sahnede yer almıştı. 

 

Yalın'dan karantina konseriŞarkıcı Yalın, yaşamını mümkün olduğunca evde sürdüren hayranlarına, Instagram üzerinden canlı yayın yaptı.
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