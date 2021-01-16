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16.01.2021 - 13:41 |

Son dakika: Usta sanatçı Muammer Sun hayatını kaybetti

Türk müziğinin önemli bestecisi ve eğitmeni Muammer Sun (88), bu sabah Ankara'da yaşamını yitirdi. Acı haber, sanat dünyasını yasa boğdu.

Son dakika: Usta sanatçı Muammer Sun hayatını kaybetti
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Uzun zamandır çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden Mumammer Sun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkiye’nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden olan Muammer Sun, 88 yaşındaydı.

"BUGÜN GÜNLERDEN HÜZÜN"
Muammer Sun’un vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Başta Fazıl Say olmak üzere ünlü isimler, üzüntülerini sosyal medyada paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

Son dakika: Usta sanatçı Muammer Sun hayatını kaybetti


Fazıl Say, "Bugün günlerden hüzün. Türkiye’nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri, Muammer Sun hocam bu sabah vefat etti. Üzüntüm gerçekten çok büyük, bu kayıp bizler için büyük. Nurlar içinde yatsın, iyi kalpli, dürüst insan, hakkaniyetli insan, değerli besteci, hocamız. Işıklar içinde uyusun, hepimizin başı sağ olsun, tüm ailesine sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Twitter hesabından "Türk müziğinin karar sesi susmuş. Huzur içinde uyusun hocamız" mesajını yayınladı.

Son dakika: Usta sanatçı Muammer Sun hayatını kaybetti


Piyanist Gülsin Onay, "Muammer Sun Hocamızı kaybetmişiz. Acımız büyük. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ülkemiz büyük bir müzik adamını, çınarını kaybetti" şeklinde tweet attı.

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