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21.07.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasında yıllarca yaptığı şovlar ve canlandırdığı Huysuz Virjin karakteriyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, dün yapılan törenle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Son yolculuğuna uğurlandı
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Sanat dünyasında yıllarca yaptığı şovlar ve canlandırdığı Huysuz Virjin karakteriyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, dün yapılan törenle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçıyı, ailesi, sevenleri ve Gülben Ergen, Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Bora Gencer ile Sezgin Tanrıkulu’nun da aralarında bulunduğu isimler sonsuzluğa uğurladı.
“Üniversiteli gençler kadavra olarak kullansın diye vücudumu bağışladım” şeklinde açıklama yapan Dursunoğlu’nun isteği, vasiyetnamesinde yazılı olarak yer almadığı için yerine getirilmeyip, usulünce defnedildi. Tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan sanatçının tabutunun üzerine ‘Canım Dayımız’ ile ‘Türkan Saylan’ın çocukları sizi unutmayacak’ yazılı çelenkler koyuldu.

Seyfi Dursunoğlu'na veda! Son yolculuğuna uğurlandı17 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' karakterini yaratan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Dursunoğlu'nu son yolculuğunda ünlü isimler yalnız bırakmadı.
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Cadde Yazarları

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