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23.02.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Son yolculuğuna uğurlandı

Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Serpil Barlas, dün son yolcuğuna uğurlandı

Son yolculuğuna uğurlandı
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MESUT YILMAZ

70’li ve 80’li yıllara damgasını vuran müzisyen Serpil Barlas (64), dün son yolculuğuna uğurlandı. Beşiktaş’taki evinde akşam yemeği yedikten sonra ritim bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı, Feriköy Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından anneannesi Macide Balkış’ın bulunduğu aile kabristanına defnedildi. Pandemi nedeniyle cenazede sadece Barlas’ın eşi Uğur Dikmen ve aile yakınları hazır bulundu. 21 yıllık eşi için Uğur Dikmen, “Kalbinde ritim bozukluğu vardı. Bir anda aramızdan ayrıldı” dedi. Eşi Serpil Barlas’ın müzikle uğraşmak istediğini fakat sağlığının el vermediğini söyleyen Dikmen, “Sağlığı yerinde olsa single yapacaktı” diye konuştu. 1970 yılında Altın Ses Yarışması’nda Nilüfer’in ardından sanatçı, ‘Oldu Olanlar’ adlı parçayla adından söz ettirmişti.                  

 

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