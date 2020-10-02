Sonbaharı getirdi

Amerikan şirketi DSW için kendi adını taşıyan bir koleksiyon hazırlayan Jennifer Lopez, katalog fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. ‘Kuralları yık!’ sloganıyla yola çıkan şarkıcı, yayınladığı iki kare için “Sonbahar enerjisi” yorumunu yaptı. Lopez’in güzelliği kadar, tasarımlar da

büyük övgü aldı.