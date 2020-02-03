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03.02.2020 - 18:01 |

Soner Arıca Türkiye'yi dolaşacak

Şarkıcı Soner Arıca, yoğun istek üzerine ‘Hepimizin Şarkıları’ konserleriyle Türkiye turnesine çıkıyor.

Soner Arıca Türkiye'yi dolaşacak

Soner Arıca, Türkiye turnesinde; İzmir, Manisa, Aydın, Eskişehir, Ankara, Afyon, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Kırklareli, Çorlu, Kütahya, Denizli, Uşak, Çanakkale, Bandırma, Gaziantep, Mersin, Hatay olmak üzere tam 22 ilde müzikseverlerle buluşacak.

Konser turuna İzmir'den başlayacak olan şarkıcı, sahnede geçmişten günümüze kendi hitlerini ve Türk pop müziğinin sevilen şarkılarını seslendirecek.

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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