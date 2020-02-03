Soner Arıca Türkiye'yi dolaşacak

Soner Arıca, Türkiye turnesinde; İzmir, Manisa, Aydın, Eskişehir, Ankara, Afyon, Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Kırklareli, Çorlu, Kütahya, Denizli, Uşak, Çanakkale, Bandırma, Gaziantep, Mersin, Hatay olmak üzere tam 22 ilde müzikseverlerle buluşacak.

Konser turuna İzmir'den başlayacak olan şarkıcı, sahnede geçmişten günümüze kendi hitlerini ve Türk pop müziğinin sevilen şarkılarını seslendirecek.