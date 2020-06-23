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23.06.2020 - 17:19 |

Soner Arıca'dan 10 şarkıya 10 klip

Temmuz ayında yayınlayacağı yeni single’ının hazırlıklarını sürdüren Soner Arıca, geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Soner Arıca Live & Piano Volume 1' isimli proje albümündeki 10 şarkıya 10 video klip çekti.

Soner Arıca'dan 10 şarkıya 10 klip
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Soner Arıca'nın, kendi adını taşıyan YouTube kanalı aracılığıyla müzikseverlerle buluşturduğu video kliplerin her biri Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde çekildi.

Şarkıların canlı performans kaydına uygun şekilde ve arka arkaya izlendiğinde mini bir konser gibi olması amaçlanarak çekilen kliplerde Arıca’ya, piyanoda İzzet Aksoy eşlik etti.

Nusret Gökçe yağmurda denize atladıÜnlü etçi Nusret Gökçe tatil sezonunun açılmasıyla birlikte soluğu Marmaris'te aldı. Sağanak yağışla birlikte kendisini denize atan Nusret, o anları Instagram hesabında paylaştı.
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Cadde Yazarları

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