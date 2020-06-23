Soner Arıca'dan 10 şarkıya 10 klip

Soner Arıca'nın, kendi adını taşıyan YouTube kanalı aracılığıyla müzikseverlerle buluşturduğu video kliplerin her biri Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde çekildi.

Şarkıların canlı performans kaydına uygun şekilde ve arka arkaya izlendiğinde mini bir konser gibi olması amaçlanarak çekilen kliplerde Arıca’ya, piyanoda İzzet Aksoy eşlik etti.