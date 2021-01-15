MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Soner Sarıkabadayı: Bana babalığı öğretiyor
15.01.2021 - 13:01 |

Soner Sarıkabadayı: Bana babalığı öğretiyor

Sade bir törenle evlenen ve geçtiğimiz ekim ayında oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına alan Soner Sarıkabadayı ve model eşi Madelein Lopez Camelo, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Soner Sarıkabadayı: Bana babalığı öğretiyor
ABONE OL

Üç aylık oğulları ile birlikte AVM'ye gelen Soner Sarıkabadayı-Madelein Lopez Camelo çifti, basın mensuplarını kırmayarak objektiflere poz verdi.

Sarıkabadayı, babalığın çok değerli bir duygu olduğunu belirterek, "Babalık nasıl gidiyor?" sorusuna, "Bana babalığı öğretiyor, öğreniyorum" cevabını verdi.

Bu sırada yanlarına gelen hayranlarını da geri çevirmeyen şarkıcı, sevenleriyle sosyal mesafeli fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Soner Sarıkabadayı: Bana babalığı öğretiyor

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu

2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu

Sol kol ağrısı nedenleri nelerdir, neden olur? Gece kol ağrısı neyin belirtisidir?

Sol kol ağrısı nedenleri nelerdir, neden olur? Gece kol ağrısı neyin belirtisidir?

Vücutta kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı ve kızarıklık nasıl engellenir?

Vücutta kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı ve kızarıklık nasıl engellenir?

Polip nedir, rahimde polip belirtileri nelerdir? Polip ağrı yapar mı?

Polip nedir, rahimde polip belirtileri nelerdir? Polip ağrı yapar mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet