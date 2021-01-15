Soner Sarıkabadayı: Bana babalığı öğretiyor

Üç aylık oğulları ile birlikte AVM'ye gelen Soner Sarıkabadayı-Madelein Lopez Camelo çifti, basın mensuplarını kırmayarak objektiflere poz verdi.

Sarıkabadayı, babalığın çok değerli bir duygu olduğunu belirterek, "Babalık nasıl gidiyor?" sorusuna, "Bana babalığı öğretiyor, öğreniyorum" cevabını verdi.

Bu sırada yanlarına gelen hayranlarını da geri çevirmeyen şarkıcı, sevenleriyle sosyal mesafeli fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.