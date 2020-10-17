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17.10.2020 - 17:48 |

Soner Sarıkabadayı: Oğluma ve en yakın arkadaşına ninniler

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sosyal medya hesabından oğlu Hasan Matias ile fotoğrafını yayınladı

Soner Sarıkabadayı: Oğluma ve en yakın arkadaşına ninniler
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Geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturan Soner Sarıkabadayı-Madelein Lopez Camelo çiftinden müjdeli haber geldi. İkili, 9 gün önce oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına aldı.

41 yaşındaki şarkıcı, oğlu ile ilk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı, "Oğluma ve en yakın arkadaşı kaplumbağa Jose'ye ninniler" notunu düştü.

Soner Sarıkabadayı'nın paylaşımı 20 binin üzerinde beğeni aldı. Hande Ünsal, Yaşar İpek ve Hera Aslan gibi ünlüler de gönderiye yorum yazdı.

Soner Sarıkabadayı: Oğluma ve en yakın arkadaşına ninniler

Magazin Haberleri Bülteni (17 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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