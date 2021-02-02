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HaberlerMagazin Haberleri Soner Sarıkabadayı: Oğlumuzun her şeyiyle eşim ilgileniyor
02.02.2021 - 11:36 |

Soner Sarıkabadayı: Oğlumuzun her şeyiyle eşim ilgileniyor

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile model eşi Madelein Lopez Camelo, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi.

Soner Sarıkabadayı: Oğlumuzun her şeyiyle eşim ilgileniyor
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Geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Hasan Matias ile alışveriş yapmaya gelen Soner Sarıkabadayı, "Oğlumuzun her şeyiyle eşim ilgileniyor, eşime yardımcı olacak birisini düşünmüyoruz. Eşim sağ olsun şimdilik üstesinden geliyor" dedi.

Muhabirlerin "Yeni bir projeniz var mı? sorusuna Sarıkabadayı, "Yakında şarkı çıkaracağım, ufak tefek şeyler kaldı. Çok güzel bir parça geliyor" yanıtını verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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