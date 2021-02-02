Geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Hasan Matias ile alışveriş yapmaya gelen Soner Sarıkabadayı, "Oğlumuzun her şeyiyle eşim ilgileniyor, eşime yardımcı olacak birisini düşünmüyoruz. Eşim sağ olsun şimdilik üstesinden geliyor" dedi.

Muhabirlerin "Yeni bir projeniz var mı? sorusuna Sarıkabadayı, "Yakında şarkı çıkaracağım, ufak tefek şeyler kaldı. Çok güzel bir parça geliyor" yanıtını verdi.