Songül Karlı kendini spora verdi

Songül Karlı, kötü günleri unutmak için dostlarına ve spora sarıldı. 47 yaşındaki bir çocuk annesi sunucu ve şarkıcı, spor yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Songül Karlı, 2012’de evlendiği ve 5 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldığı Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.