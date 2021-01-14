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14.01.2021 - 10:29 |

Songül Karlı kendini spora verdi

Eski eşi tarafından hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan Songül Karlı, yaşadığı zor günleri geride bırakmaya kararlı.

Songül Karlı kendini spora verdi
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Songül Karlı, kötü günleri unutmak için dostlarına ve spora sarıldı. 47 yaşındaki bir çocuk annesi sunucu ve şarkıcı, spor yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Songül Karlı, 2012’de evlendiği ve 5 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldığı Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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