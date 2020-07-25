Songül Öden ile Arman Bıçakçı, 27 Temmuz'da evleniyor

Songül Öden, ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın yeğeni, iş insanı Arman Bıçakçı ile pazartesi günü hayatını birleştiriyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre; çift, pandemi nedeniyle nikâhı kimseye haber veremedi. Sadece yakın dostlarının katılacağı nikâh töreni, Arman Bıçakçı’nın ailesinin evinde yapılacak ve 20 kişilik davetli katılacak.

Öden ve Bıçakçı, düğünü ise pandeminin sona ermesinin ardından yapacak.