25.07.2020 - 09:07 |
Songül Öden ile Arman Bıçakçı, 27 Temmuz'da evleniyor
Oyuncu Songül Öden, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Arman Bıçakçı ile evleniyor. Çift, 27 Temmuz Pazartesi günü nikâh masasına oturacak.
Songül Öden, ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın yeğeni, iş insanı Arman Bıçakçı ile pazartesi günü hayatını birleştiriyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre; çift, pandemi nedeniyle nikâhı kimseye haber veremedi. Sadece yakın dostlarının katılacağı nikâh töreni, Arman Bıçakçı’nın ailesinin evinde yapılacak ve 20 kişilik davetli katılacak.
Öden ve Bıçakçı, düğünü ise pandeminin sona ermesinin ardından yapacak.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.