09.01.2021 - 13:19 |
Son dakika: Songül Öden koronavirüse yakalandı
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, sanat dünyasından pek çok kişi de etkiledi. Bunlardan biri de oyuncu Songül Öden oldu.
Pandemi nedeniyle geçtiğimiz aylarda rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülen ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan Songül Öden'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
SONGÜL ÖDEN'İN SAĞLIK DURUMU
Sabah gazetesinin haberine göre; kendini hemen karantinaya alan 41 yaşındaki oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.