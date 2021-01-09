Son dakika: Songül Öden koronavirüse yakalandı

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz aylarda rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülen ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan Songül Öden'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

SONGÜL ÖDEN'İN SAĞLIK DURUMU

Sabah gazetesinin haberine göre; kendini hemen karantinaya alan 41 yaşındaki oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.