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HaberlerMagazin Haberleri Songül Öden'den Esra Dermancıoğlu'na: Buralar sensiz daha güzel...
13.02.2020 - 15:57 |

Songül Öden'den Esra Dermancıoğlu'na: Buralar sensiz daha güzel...

Oyuncu Songül Öden, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Öden'in gönderisine düştüğü esprili not ise dikkatlerden kaçmadı.

Songül Öden'den Esra Dermancıoğlu'na: Buralar sensiz daha güzel...

Ünlüler dünyasının sıkı dostlarından olan Songül Öden ile Esra Dermancıoğlu, yıllardır arkadaşlar. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından birbirleriyle paylaşım yapan ikiliden Songül Öden, son paylaşımında arkadaşına yer verdi.

Gönderisinde Esra Dermancıoğlu ile birlikte selfie çekinmeye çalışırken görülen Öden, şimdilerde 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol aldığı için Adana'da olan arkadaşına esprili bir yorumda bulunarak paylaştı. İşte Öden’in o paylaşımı:

Songül Ödenden Esra Dermancıoğluna: Buralar sensiz daha güzel...

13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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