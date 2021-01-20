Sonsuzluk Projesi filmi konusu nedir? Sonsuzluk Projesi oyuncuları, oyuncu kadrosu
Sonsuzluk Projesi filmi oyuncuları ve konusuyla sinemada sevilen yapımlar arsında yer aldı. Film 2015 yılında Dean İsrailli yönetmenliğinde hazırlandı. Başrollerde genç oyuncuların bulunduğu Sonsuzluk Projesi filmi bilim kurgu ve dram türündedir. İşte, Sonsuzluk Projesi filmi detayları...
Filmde her şey bir fotoğrafla başlar ve zaman makinesine kadar uzanır. Bilim kurgu filmi artık televizyon ekranlarında büyük beğeni ile izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren Sonsuzluk Projesi filmi başrolünde Jonny Weston yer alıyor.
SONSUZLUK PROJESİ KONUSU NEDİR?
Başrolünde Jonny Weston’ın yer aldığı ‘Sonsuzluk Projesi’ filminde, genç bir adamın doğum günü fotoğraflarına bakarken fotoğrafta olmaması gereken bir kişiyi görmesiyle serüveni başlar. Fotoğrafı inceleyen genç adam fotoğrafta kendisinin büyümüş halini gördüğünde büyük şok yaşar. Bu işin arkasında ne olduğun öğrenmek isteyen genç adam babasının garaja koyduğu eski eşyalarını kurcalamaya başlar. Çok eski bir kutunun içinde proje adı altında bir dosya bulan genç adam bu dosyayı arkadaşları ile gerçekleştirmeye çalışır. Buldukları proje ise bir zaman makinesidir.
SONSUZLUK PROJESİ OYUNCULARI
Jonny Weston
Sofia Black-D'Elia
Sam Lerner
Allen Evangelista
Virginia Gardner
Amy Landecker
Gary Weeks
Michelle DeFraites
Patrick Johnson
Gary Grubbs
Katie Garfield