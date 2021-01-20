Sonsuzluk Projesi filmi konusu nedir? Sonsuzluk Projesi oyuncuları, oyuncu kadrosu

Filmde her şey bir fotoğrafla başlar ve zaman makinesine kadar uzanır. Bilim kurgu filmi artık televizyon ekranlarında büyük beğeni ile izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiren Sonsuzluk Projesi filmi başrolünde Jonny Weston yer alıyor.

SONSUZLUK PROJESİ KONUSU NEDİR?

Başrolünde Jonny Weston’ın yer aldığı ‘Sonsuzluk Projesi’ filminde, genç bir adamın doğum günü fotoğraflarına bakarken fotoğrafta olmaması gereken bir kişiyi görmesiyle serüveni başlar. Fotoğrafı inceleyen genç adam fotoğrafta kendisinin büyümüş halini gördüğünde büyük şok yaşar. Bu işin arkasında ne olduğun öğrenmek isteyen genç adam babasının garaja koyduğu eski eşyalarını kurcalamaya başlar. Çok eski bir kutunun içinde proje adı altında bir dosya bulan genç adam bu dosyayı arkadaşları ile gerçekleştirmeye çalışır. Buldukları proje ise bir zaman makinesidir.

SONSUZLUK PROJESİ OYUNCULARI

Jonny Weston

Sofia Black-D'Elia

Sam Lerner

Allen Evangelista

Virginia Gardner

Amy Landecker

Gary Weeks

Michelle DeFraites

Patrick Johnson

Gary Grubbs

Katie Garfield