24.11.2020 - 15:36 |
Sonsuzluk Projesi konusu nedir? Sonsuzluk Projesi oyuncuları kimler?
Bilim kurgu, dram türünde olan Sonsuzluk Projesi filmi bu akşam STAR TV'de ekrana geliyor. Daha önce filmi izlemeyen izleyiciler ise Sonsuzluk Projesi konusu nedir? Sonsuzluk Projesi oyuncuları kimler? sorularını araştırıyor. 2015 Yapımı Sonsuzluk Projesi filmi hakkında merak edilenler haberimizde...
Bu akşam STAR TV'de ekrana gelecek olan sinema filmi Sonsuzluk Projesi. Daha önce filmi izlemeyenlerin merakla araştırdığı Sonsuzluk Projesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte sinema severlerin kaçırmak istemeyeceği film hakkında merak edilenler...
SONSUZLUK PROJESİ KONUSU NEDİR?
Bir grup genç zaman makinasının planlarını keşfederler. Planlar üzerinden zaman makinasını yaratarak, yaptıkları hataları düzeltmeye başlarlar ancak bilmedikleri her değiştirdikleri bir olay başka bir olayı değiştiriyordu.
SONSUZLUK PROJESİ OYUNCULARI KİMLER?
Jonny Weston
Virginia Gardner
Sam Lerner
Michelle DeFraites
Rob Ruprecht