Sonsuzluk Projesi konusu nedir? Sonsuzluk Projesi oyuncuları kimler?

Bu akşam STAR TV'de ekrana gelecek olan sinema filmi Sonsuzluk Projesi. Daha önce filmi izlemeyenlerin merakla araştırdığı Sonsuzluk Projesi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte sinema severlerin kaçırmak istemeyeceği film hakkında merak edilenler...

SONSUZLUK PROJESİ KONUSU NEDİR?

Bir grup genç zaman makinasının planlarını keşfederler. Planlar üzerinden zaman makinasını yaratarak, yaptıkları hataları düzeltmeye başlarlar ancak bilmedikleri her değiştirdikleri bir olay başka bir olayı değiştiriyordu.

SONSUZLUK PROJESİ OYUNCULARI KİMLER?

Jonny Weston

Virginia Gardner

Sam Lerner

Michelle DeFraites

Rob Ruprecht