Sophia Loren: 16 yaşında hissediyorum

Dünyaca ünlü film yıldızı Sophia Loren, uzun bir aranın ardından ilk kez beyaz perdede boy gösterdi. Oğlu Edoardo Ponti'nin yönetmenliğini üstlendiği 'The Life Ahead' filminde başrolde yer alan Loren, henüz emekli olmayı düşünmediğini söyledi.

Mirror gazetesine konuşan 86 yaşındaki efsanevi İtalyan oyuncu, "Gencim ve ömrüm uzun. 16 yaşında hissediyorum" dedi.

Sophia Loren, ayrıca "Yeni bir filmde rol alır mıyım? Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Loren, 16 yıllık aranın ardından 2020'de 'The Life Ahead' filmi ile kamera karşısına geçti. Ünlü yıldız, filmde Yahudi soykırımından kurtulmuş 'Madam Rosa' karakterini canlandırdı.

Sinemaya neden bu kadar uzun ara verdiğini de açıklayan Sophia Loren, "Bir süre çalışmayı bıraktım çünkü aniden uyandım ve çocuklarımı ya da onların çocuklarını göremediğimi ve etrafımdaki hayatı kaçırdığımı fark ettim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLAR: SPLASH NEWS