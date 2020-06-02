02.06.2020 - 07:45 |
Soral kardeşler yolda
Oyuncu Hande Soral ve kardeşi Bedirhan Soral, köpekleri Ceku ile çektikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Ablası Hande Soral ve köpekleri Ceku ile yolculuk yapan Bedirhan Soral, bu keyifli anın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı ve "Yol arkadaşlarım çok tatlı" notunu düştü.
Hande Soral da kardeşinin bu paylaşımına kalpler bıraktı.
Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.