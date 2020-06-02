Soral kardeşler yolda

Ablası Hande Soral ve köpekleri Ceku ile yolculuk yapan Bedirhan Soral, bu keyifli anın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı ve "Yol arkadaşlarım çok tatlı" notunu düştü.

Hande Soral da kardeşinin bu paylaşımına kalpler bıraktı.