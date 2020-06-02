MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Soral kardeşler yolda
02.06.2020 - 07:45 |

Soral kardeşler yolda

Oyuncu Hande Soral ve kardeşi Bedirhan Soral, köpekleri Ceku ile çektikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Soral kardeşler yolda
ABONE OL

Ablası Hande Soral  ve  köpekleri Ceku ile yolculuk yapan Bedirhan Soral, bu keyifli anın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı ve "Yol arkadaşlarım çok tatlı" notunu düştü. 

Hande Soral da kardeşinin bu paylaşımına kalpler bıraktı.

Soral kardeşler yolda

Kaynakçıyla karganın dostluğu görenleri şaşırtıyorBursa’nın İnegöl ilçesinde, kaynakçılık yapan Recep Evren'in (60), tarlada yaralı halde bulduktan sonra iş yerinde beslediği karga yanından bir an olsun ayrılmıyor. Evren, kargayı salmasına rağmen gitmediğin belirterek, "Beni sevdi, omzumdan ayrılmıyor, muhabbet kuşu gibi. Çocuğum gibi bakıyorum" dedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mesajı ifşa etti

Mesajı ifşa etti

‘Korkmaktan vazgeçtim’

‘Korkmaktan vazgeçtim’

Komiteyi büyüledi

Komiteyi büyüledi

Elizabeth Hurley yıllara meydan okuyor

Elizabeth Hurley yıllara meydan okuyor

Sıradaki Haber