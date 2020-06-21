Sosyal medya fenomeni Rüzgar Ozan Dikici kimdir?

Sosyal medya fenomeni olan Rüzgar Ozan Dikici sosyal meyda üzerinden yaptığı paylaşımda Anneannesinin kafasında yumurta kırdığı videoyu sosyal medyadan paylaştıktan sosyal medya üzerinden birçok tekki almıştı. Aldığı tepkilerin ardından Kanal D ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Rüzgar Ozan Dikici annneannesinden canlı yayında özür dilerken anneannesi de torunun kafasında yumurta kırdı ve intikamını aldı. Peki Rüzgar Ozan Dikici kimdir?

RÜZGAR OZAN DİKİCİ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni olan Rüzgar Ozan Dikici yaptığı son paylaşım ile sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Anneannesinin kafasında yumurta kıran Rüzgar Ozan Dikici'nin bu paylaşımı sonrasında birçok kullanıcı Rüzgar Ozan Dikici'nin saygısızlığına ithafen birçok twweet attı.