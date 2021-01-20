Tarkan'dan sosyal medya uyarısı!

Sosyal medya hesabını özellikle koronavirüsün ardından daha da aktif kullanmaya başlayan Tarkan, takipçilerini ‘The Social Dilemma’ (Sosyal İkilem) filmini paylaşıp, uyardı.

Megastar, “Bizleri birbirimize bağladığını, aramızda köprüler kurduğunu düşündüğümüz sosyal medyanın kuklaları mı olduk? Bizi kullanıyorlar mı? Biliyorum sosyal medya kaçınılmaz gerçeğimiz artık ve hayatımızda olmaya devam edecek ama madalyonun karanlık yüzünü anlatan bu dökümanteri yine de izlemeniz gerektiğini düşünüyorum” cümlelerini kullandı.

1 MİLYON TL'Yİ REDDETTİ

Öte yandan pandemi dönemini Almanya'da ailesiyle birlikte geçiren sanatçı Tarkan, dijital platformda yılbaşında sahne alması için teklif edilen 1 milyon TL'yi geri çevirmişti.

Karantina döneminde de farklı markalardan yüksek meblağlarda teklif gelmesine rağmen kabul etmeyen Tarkan; yeni yılı eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte evinde karşıladı.