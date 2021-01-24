Sosyal medyayı ihmal etti

Saadet Işıl Aksoy, bir yaşındaki kızı Marisa Gülcan Kıraner’le ilgilenmekten ve kendi işlerine koşturmaktan sosyal medyayı ihmal ettiğini söyledi. Amerika’da yaşayan oyuncu, uzun bir aradan sonra makyaj yapıp, dışarı çıkınca çektiği video’yu Instagram’dan paylaştı. Aksoy, sabah 05.30’da kalkıp, gece 23.00-00.00’a kadar ayakta olduğunu belirtti.