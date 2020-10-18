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HaberlerMagazin Haberleri Şov sona erdi
18.10.2020 - 07:00 |

Şov sona erdi

Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, sona erdi.

Şov sona erdi
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Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, sona erdi. Ceren Ocak, ilkbahar/yaz 2021sezonu için ilhamını sokak modasından aldı. Hakan Yıldırım ise tasarımlarını, “Hasta ile şifacıyı, tamir edilememiş ile tamirciyi bir halkada buluşturduk” diyerek, tanımladı.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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