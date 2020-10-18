Şov sona erdi

Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, sona erdi. Ceren Ocak, ilkbahar/yaz 2021sezonu için ilhamını sokak modasından aldı. Hakan Yıldırım ise tasarımlarını, “Hasta ile şifacıyı, tamir edilememiş ile tamirciyi bir halkada buluşturduk” diyerek, tanımladı.