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22.02.2021 - 07:00 |

Söz konusu moda olunca

Moda dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan Atıl Kutoğlu, her fırsatta buluşmaktan büyük keyif aldığı dostlarıyla hafta sonunu Swissotel’in bahçesinde yer alan Chalet Restoran’da geçirdi.

Söz konusu moda olunca
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Moda dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan Atıl Kutoğlu, her fırsatta buluşmaktan büyük keyif aldığı dostlarıyla hafta sonunu Swissotel’in bahçesinde yer alan Chalet Restoran’da geçirdi. Pandemi münasebetiyle özel tasarlanan kabinlerde yenen öğle yemeğinin ağırlıklı konusu modaydı. Her fırsatta giyim kuşamlarına itina gösteren Dalia Garih ve Heves Ekinci, yemek boyunca bu yılın ilkbahar-yaz modası üzerine Atıl Bey ile neşeli bir sohbet gerçekleştirdi.

21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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