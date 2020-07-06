Spiker Şansın Tokyay komşusundan şikâyetçi oldu: Korkuyorum!

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuraran Şansın Tokyay, alt komşusu Abdurrahman Ü. hakkında korunma isteyip ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Hürriyet'in haberine göre; Şansın Tokyay, dilekçesinde şu iddialara yer verdi:

“Beşiktaş’taki evimin çevresinde arabamı park ettiğimde alt komşum Abdurrahman Ü. arabanın başında beklemekte ve apartmana kadar beni takip edip gereksiz sorular sormaktadır. En son 11 Mart 2020 tarihinde gece yarısı yine arabamı park ettim. Bunu gören alt komşum Abdurrahman Ü., arabanın yanına gelerek arabadan inmemi bekledi. Defalarca kendisine beni neden takip ettiğini ve polise gidip şikayetçi olacağımı söyledim. Abdurrahman Ü. de bana ‘Bir şey ispat edemezsin, ben sana sapıkça bir şey söylemedim’ diye cevap verdi. Gece haberlerini sunduğum için aracımla eve gece yarısından sonra tek başıma gelmekteyim. Güvenliğimden endişe duymaktayım. Eve girerken korkuyorum, şikayetçiyim."

"KESİNLİKLE TAKİP ETMİYORUM"

Tokyay’ın şikayeti üzerine ifadesi alınan Abdurrahman Ü., suçlamaları reddetti. Spikerin üst kat komşusu olduğunu belirten Abdurrahman Ü., “Şansın Tokyay o gece aracını park etmiş, hızla yanıma geldi. Bana ‘Sen sapık mısın? Beni takip mi ediyorsun?’ dedi. ‘Evim burada’ dedim. Hanımefendinin geliş gidiş saatlerini bilmem. Ne iş yaptığını bilmem. Kendisini kesinlikle takip etmiyorum” ifadelerini kullandı.

TOKYAY'A İKİ AY YAKLAŞAMAYACAK

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Tokyay’ı haklı buldu. Mahkeme, Abdurrahman Ü.’nün iki ay süreyle Şansın Tokyay’a yönelik 'şiddet tehdidi', 'hakaret', 'aşağılama' ve 'küçük düşürme'yi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, Tokyay’ın konutuna ve işyerine yaklaşmamasına karar verdi.